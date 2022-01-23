Две передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу гостей — 7:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Росс Колтон, а также по разу отличились Стивен Стэмкос, Мэтью Жозеф, Кори Перри, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российские нападающий и защитник «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи. Хозяева ответили только голом Джейкоба Мегны.

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» находится на восьмой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» нанести поражение «Чикаго» в НХЛ.