Две передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • AP
  • © Tony Avelar

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу гостей — 7:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Росс Колтон, а также по разу отличились Стивен Стэмкос, Мэтью Жозеф, Кори Перри, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российские нападающий и защитник «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи. Хозяева ответили только голом Джейкоба Мегны. 

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» находится на восьмой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» нанести поражение «Чикаго» в НХЛ.

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