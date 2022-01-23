В «Зените» отреагировали на переход Азмуна в «Байер»

В петербургском «Зените» прокомментировали будущий переход нападающего команды с берегов Невы Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

«То, что Азмун подписал контракт с «Байером», не отменяет, что он остаётся игроком «Зенита» до окончания сезона 21/22 со всеми вытекающими последствиями», — цитирует пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко «Чемпионат».

27-летний нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.