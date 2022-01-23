«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» в матче Серии А

«Аталанта» и «Лацио» не смогли выявить победителя в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 0:0.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч с «Лацио» в стартовом составе. Хавбек сборной России получил травму на 71-й минуте матча. Он покинул поле, прихрамывая и держась за заднюю поверхность бедра.

«Аталанта» (43 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» (36) идёт на шестом месте.

Ранее «Интер» одержал волевую победу над «Венецией» в Серии А.