«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Аталанта» и «Лацио» не смогли выявить победителя в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 0:0.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч с «Лацио» в стартовом составе. Хавбек сборной России получил травму на 71-й минуте матча. Он покинул поле, прихрамывая и держась за заднюю поверхность бедра.

«Аталанта» (43 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» (36) идёт на шестом месте.

Ранее «Интер» одержал волевую победу над «Венецией» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить