«Интер» одержал волевую победу над «Венецией»
- AP
Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан Сиро» («Джузеппе Меацца»), закончилась со счётом 2:1 в пользу команды из Милана.
Победный мяч забил Эдин Джеко (90-я минута) в самой концовке матча. В составе «Интера» также отличился Николо Барелла (40-я). У «Венеции» гол на свой счёт записал Тома Анри (19-я).
«Интер» (53 очка) лидирует в турнирной таблице Серии А. «Венеция» (18) занимает 17-ю позицию.
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