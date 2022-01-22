«Интер» одержал волевую победу над «Венецией»

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Миланский «Интер» на своём поле переиграл «Венецию» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Интер» одержал волевую победу над «Венецией»
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан Сиро» («Джузеппе Меацца»), закончилась со счётом 2:1 в пользу команды из Милана.

Победный мяч забил Эдин Джеко (90-я минута) в самой концовке матча. В составе «Интера» также отличился Николо Барелла (40-я). У «Венеции» гол на свой счёт записал Тома Анри (19-я).

«Интер» (53 очка) лидирует в турнирной таблице Серии А. «Венеция» (18) занимает 17-ю позицию.

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