Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Я против. Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

При этом, по мнению Орлова, Fan ID можно применять на крупных футбольных турнирах, поскольку это оправданно. Паспорт болельщика, например, упрощает въезд в страну для зарубежных фанатов.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА присоединятся к бойкоту «Спартака» матчей РПЛ.