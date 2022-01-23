Орлов — о Fan ID: у людей отобьют охоту ходить на стадион
«Я против. Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
При этом, по мнению Орлова, Fan ID можно применять на крупных футбольных турнирах, поскольку это оправданно. Паспорт болельщика, например, упрощает въезд в страну для зарубежных фанатов.
30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.
Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА присоединятся к бойкоту «Спартака» матчей РПЛ.