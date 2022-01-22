Гол Рашфорда принёс МЮ победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу переиграл на своём поле «Вест Хэм».
Гол Рашфорда принёс МЮ победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • © Craig Thomas/News Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ральфа Рангника.

Победный мяч забил на третьей компенсированной к матчу минуте Маркус Рашфорд.

МЮ (38 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (37) идёт на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что молодые игроки «Манчестер Юнайтед» раскритиковали португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду за недавнее интервью.

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