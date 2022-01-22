Гол Рашфорда принёс МЮ победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ральфа Рангника.
Победный мяч забил на третьей компенсированной к матчу минуте Маркус Рашфорд.
МЮ (38 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (37) идёт на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что молодые игроки «Манчестер Юнайтед» раскритиковали португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду за недавнее интервью.