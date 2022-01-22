Источник: молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду
По информации Sport Bible, молодёжи клуба не понравилось, что Роналду критично высказался о них. Отмечается, что молодые футболисты больше общаются с Эдисоном Кавани, чем с португальцем.
Напомним, что Роналду получил повреждение в матче 22-го тура против «Брентфорда» (3:1). Форвард из-за этого не смог доиграть встречу, он был заменён в середине второго тайма. Он может пропустить следующим матч с «Вест Хэмом».
Ранее Ортис перешёл на правах аренды в футбольный клуб «Уфа».