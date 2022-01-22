Источник: молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

Молодые игроки «Манчестер Юнайтед» раскритиковали португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду за недавнее интервью.

По информации Sport Bible, молодёжи клуба не понравилось, что Роналду критично высказался о них. Отмечается, что молодые футболисты больше общаются с Эдисоном Кавани, чем с португальцем.

Напомним, что Роналду получил повреждение в матче 22-го тура против «Брентфорда» (3:1). Форвард из-за этого не смог доиграть встречу, он был заменён в середине второго тайма. Он может пропустить следующим матч с «Вест Хэмом».

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