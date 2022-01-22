Шашилов — о стрельбе Казакевич в эстафете: перегорела из-за большой ответственности

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Ирина Казакевич допустила слишком много промахов на огневых рубежах в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Шашилов — о стрельбе Казакевич в эстафете: перегорела из-за большой ответственности
  • РИА Новости

«Казакевич от ответственности «нажралась», ввалила третий круг — и всё. Горы, видимо. Надо разбираться с подходом к стойке. Слишком быстро подходит к стрельбе стоя, захлёстывает желание», — цитирует РИА Новости Шашилова.

При этом он отметил, что российская команда выиграла ходом в эстафете.

Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам гонки, норвежкам, 24,6 секунды.

Ранее Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце.

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