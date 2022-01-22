Шашилов — о стрельбе Казакевич в эстафете: перегорела из-за большой ответственности
- РИА Новости
«Казакевич от ответственности «нажралась», ввалила третий круг — и всё. Горы, видимо. Надо разбираться с подходом к стойке. Слишком быстро подходит к стрельбе стоя, захлёстывает желание», — цитирует РИА Новости Шашилова.
При этом он отметил, что российская команда выиграла ходом в эстафете.
Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.
Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам гонки, норвежкам, 24,6 секунды.
Ранее Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце.