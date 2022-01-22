«Зенит» сыграл вничью с болгарской командой на сборах в Дубае

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ботевым» из Пловдива в контрольном матче на сборах в Дубае.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

В составе сине-бело-голубых отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев на 31-й и 53-й минутах. Болгарский коллектив ответил двумя реализованными пенальти: на шестой минуте забил Тодор Неделев, а на 79-й — Маркиньос.

Матч по изначальной договорённости продолжался 80 минут, а не 90.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз ответил о возможном возвращении Дзюбы в национальную команду.