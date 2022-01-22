Карпин в очередной раз ответил о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Карпин в очередной раз ответил о возможном возвращении Дзюбы в сборную России
  • РИА Новости

«Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там всё видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом... Футболист — тренироваться и играть, а тренер — тренировать и выбирать игроков», — сказал Карпин в интервью каналу «Матч ТВ».

Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Карпин заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен сам определиться, какой вариант развития карьеры для него лучше.

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