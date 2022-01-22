Фигуристы Хабибуллина и Княжук завоевали золото на юниорском чемпионате России

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук одержали победу в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 201,82 балла.

Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (200,53), а тройку лучших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (189,48).

До этого завершились соревнования в танцах на льду, в которых сильнейшими стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (182,77). Серебро завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (182,06), а бронзу — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12).

Ранее тренер Александр Жулин выразил мнение, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей.