Фигуристы Хабибуллина и Княжук завоевали золото на юниорском чемпионате России

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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук одержали победу в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
Фигуристы Хабибуллина и Княжук завоевали золото на юниорском чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 201,82 балла.

Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (200,53), а тройку лучших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (189,48).

До этого завершились соревнования в танцах на льду, в которых сильнейшими стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (182,77). Серебро завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (182,06), а бронзу — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12). 

Ранее тренер Александр Жулин выразил мнение, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей.

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