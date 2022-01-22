Жулин считает, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей

Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

«Пока всё понятно только, кто в индивидуальных видах будет кататься, а командник — это большая головная боль для федерации, для руководства. Штук пять точно медалей возьмём», — цитирует Жулина «Комсомольская правда».

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские фигуристы выступят в индивидуальном и командном турнирах. Предолимпийский сбор команда проведёт в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР.