Жулин считает, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей
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«Пока всё понятно только, кто в индивидуальных видах будет кататься, а командник — это большая головная боль для федерации, для руководства. Штук пять точно медалей возьмём», — цитирует Жулина «Комсомольская правда».
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские фигуристы выступят в индивидуальном и командном турнирах. Предолимпийский сбор команда проведёт в Красноярске.
Ранее сообщалось, что Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу юниорского ЧР.