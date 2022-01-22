Андрей Мостовой объяснил, почему в РПЛ не стоит отменять лимит на легионеров

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой объяснил, почему в Российской премьер-лиге (РПЛ) не нужно полностью отменять лимит на легионеров.
Андрей Мостовой объяснил, почему в РПЛ не стоит отменять лимит на легионеров
  • РИА Новости

«Могу на примере «Зенита»: любой легионер у нас качественный: из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. По информации СМИ, со следующего сезона в заявке клубов смогут находиться 13 иностранных игроков, а одновременно на поле можно будет выпускать не более восьми легионеров.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин напомнил, как в 2008 году называл злом лимит на легионеров.

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