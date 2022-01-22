Карпин: я ещё в 2008 году сказал, что лимит на легионеров — зло
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«Я всё сказал давным-давно, ещё в 2008 году. Лимит — зло. Всё. Что ещё хотите, чтобы я сказал? У меня не меняется мнение», — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».
В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. По информации СМИ, со следующего сезона в заявке клубов смогут находиться 13 иностранных игроков, а одновременно на поле можно будет выпускать не более восьми легионеров.
Ранее Карпин в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.