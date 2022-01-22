Цорн заявил, что было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в команду нападающего «Монако» Вильсона Изидора.

«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект», — приводит слова Цорна пресс-служба железнодорожников.

По его словам, клуб продолжает комплектовать состав и искать новых игроков.

В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей в составе монегасков во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Выступал же Изидор за «Монако» с 2018 года.

После 18 туров «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Вильсона Изидора.