Цорн заявил, что было нелегко уговорить Изидора перейти в «Локомотив»
- © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media
- Legion-Media
«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект», — приводит слова Цорна пресс-служба железнодорожников.
По его словам, клуб продолжает комплектовать состав и искать новых игроков.
В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей в составе монегасков во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Выступал же Изидор за «Монако» с 2018 года.
После 18 туров «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.
Ранее «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Вильсона Изидора.