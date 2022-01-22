Морозова — о Медведеве на АО-2022: на него все точат зуб

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы Даниила Медведева на победу в Australian Open 2022.

«На Медведеве сейчас лежит очень большая ответственность, потому что он лидер в данный момент. Он прекрасно понимает, что все на него сейчас точат зуб», — цитирует РИА Новости Морозову.

По её мнению, Медведев — очень трудный соперник для всех теннисистов. Тем более когда он в хорошей форме.

Медведев вышел в третий раунд АО-2022 после победы над австралийцем Ником Кирьосом (7:6, 6:4, 4:6, 6:2). Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о проигрыше Аслана Карацева в матче третьего круга.