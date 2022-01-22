Морозова — о Медведеве на АО-2022: на него все точат зуб

Короткая ссылка
Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы Даниила Медведева на победу в Australian Open 2022.
Морозова — о Медведеве на АО-2022: на него все точат зуб
  • AP
  • © Hamish Blair

«На Медведеве сейчас лежит очень большая ответственность, потому что он лидер в данный момент. Он прекрасно понимает, что все на него сейчас точат зуб», — цитирует РИА Новости Морозову.

По её мнению, Медведев — очень трудный соперник для всех теннисистов. Тем более когда он в хорошей форме.

Медведев вышел в третий раунд АО-2022 после победы над австралийцем Ником Кирьосом (7:6, 6:4, 4:6, 6:2). Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о проигрыше Аслана Карацева в матче третьего круга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить