Яблоков стал чемпионом России среди юниоров в мужском одиночном катании

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Илья Яблоков завоевал золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2022 года в Саранске.
Яблоков стал чемпионом России среди юниоров в мужском одиночном катании
  • РИА Новости

Фигурист из Москвы получил от судей по итогам двух программ 227,99 балла.

Серебряная награда досталась Николаю Угожаеву (227,82), бронзу взял Артём Коновал (225,65).

Напомним, Яблоков имеет на своём счету две медали юниорской серии Гран-при-2021. 18-летний фигурист СШОР «Москвич» также выиграл пятый этап Кубка мира среди юниоров в словенской Любляне.

Первенство России завершится 22 января.

Ранее Александр Жулин ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

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