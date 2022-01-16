Жулин: ощущение, будто Тутберидзе не знает, нужно ли Трусовой прыгать пять четверных

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Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

«У меня такое ощущение, что Этери Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных прыжков или нет. Саша, как мне кажется, всё решает сама, и в этом её сила, вся её соль. Она не была бы Трусовой, если бы не пробовала свои прыжки. А вы можете себе представить, если она их все соберёт?» — сказал Жулин RT.

Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова выразила мнение, что Трусова не успокоится, пока не преодолеет поставленную перед собой планку.

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