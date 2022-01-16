Жулин: ощущение, будто Тутберидзе не знает, нужно ли Трусовой прыгать пять четверных
«У меня такое ощущение, что Этери Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных прыжков или нет. Саша, как мне кажется, всё решает сама, и в этом её сила, вся её соль. Она не была бы Трусовой, если бы не пробовала свои прыжки. А вы можете себе представить, если она их все соберёт?» — сказал Жулин RT.
Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова выразила мнение, что Трусова не успокоится, пока не преодолеет поставленную перед собой планку.