Попова: Трусова не успокоится, пока не преодолеет поставленную перед собой планку

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Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова поделилась мнением о контенте российской фигуристки Александры Трусовой, завоевавшей бронзу на чемпионате Европы в Таллине.

«Сейчас Саше не хватает сил на пять четверных прыжков, но когда-нибудь ей хватит. На контрольных прокатах она показывала полную программу. Для всех спортсменов важны медали и места, но есть и кое-что более главное. Саша ставит перед собой определённую планку, и, пока она её не возьмёт, она не успокоится. Это тоже проявление спортивного характера», — сказала Попова RT.

Ранее Попова заявила, что для российских фигуристок чемпионат Европы стал скорее проверкой перед Олимпиадой.

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