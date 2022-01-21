В РФС планируют провести оба мартовских стыковых матча сборной России в «Лужниках»

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В Российском футбольном союзе (РФС) поделились планами относительно места проведения стыковых матчей сборной России к чемпионату мира — 2022, которые должны состояться в марте.
В РФС планируют провести оба мартовских стыковых матча сборной России в «Лужниках»
  • РИА Новости

«РФС и сборная России продолжают подготовку к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира — 2022 в штатном режиме. Мы находимся в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и прочими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве. В настоящий момент РФС прорабатывает различные сценарии проведения грядущих матчей в зависимости от динамики развития пандемии коронавируса и потенциальных ограничений. По состоянию на сегодня мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники». Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание телевизионных трансляций будут опубликованы дополнительно», — гласит заявление службы коммуникаций РФС.

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что «Лужники» не получали информацию о переносе матча Россия — Польша на другой стадион.

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