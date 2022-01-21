Сарвели ответил на вопрос, готов ли заключить пожизненный контракт с «Крыльями Советов»

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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопрос о возможном заключении пожизненного контракта с самарским клубом.
Сарвели ответил на вопрос, готов ли заключить пожизненный контракт с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Провокационный вопрос. В «Крыльях» мне всё нравится, я здесь счастлив. Но у каждого человека есть амбиции. Если представится возможность проявить себя на более высоком уровне, рассмотрю такое предложение с уважением и благодарностью к своей нынешней команде», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

При этом он надеется, что его слова не будут восприняты негативно, так как футбол базируется на стремлении игроков подняться по карьерной лестнице.

«Только люди из «Барселоны» или «Баварии», наверное, не мечтают о большем, они и так на самом верху», — добавил 24-летний футболист.

Сарвели выступает за «Крылья» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 18 матчей за команду, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что игрок «Крыльев Советов» Данил Пруцев находится в команде на просмотре.

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