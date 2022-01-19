В «Спартаке» сообщили, что игрок «Крыльев Советов» Пруцев находится в команде на просмотре

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что в команде на просмотре на данный момент находится полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев.
В «Спартаке» сообщили, что игрок «Крыльев Советов» Пруцев находится в команде на просмотре
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Пруцев находится на просмотре, договор ещё не подписан. Решение будет в ближайшее время», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пруцев провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями. 22-летний хавбек перешёл в «Крылья Советов» из «Сочи» в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Лукас Айртон продлил контракт со «Спартаком».

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