Айртон продлил контракт со «Спартаком»

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Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Айртоном.
Айртон продлил контракт со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Ayrton Lucas

Как сообщает пресс-служба красно-белых, новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Желаем Айртону новых побед со «Спартаком»!» — говорится в сообщении.

24-летний футболист перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. С тех пор он провёл за команду 103 матча, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили наличие переговоров со «Спартаком» по полузащитнику самарцев Данилу Пруцеву.

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