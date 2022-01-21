Тарьей Бё — о медалях Бабикова и Халили: я оказался в русском сэндвиче

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к россиянам Антону Бабикову и Кариму Халили после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве.
Тарьей Бё — о медалях Бабикова и Халили: я оказался в русском сэндвиче
  • ©Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

«Поздравляю Антона Бабикова и Карима Халили. У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче. Счастлив, что сумел выиграть «Глобус» в зачёте индивидуальных гонок и собрал всю коллекцию. Всем спасибо», — написал Бё в Instagram

Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антерсельве. Он не допустил промахов и пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды. Тарьей Бё стал вторым, а Карим Халили замкнул тройку лучших.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская  отреагировала на победу Бабикова в индивидуальной гонке.

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