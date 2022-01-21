Тарьей Бё — о медалях Бабикова и Халили: я оказался в русском сэндвиче

Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к россиянам Антону Бабикову и Кариму Халили после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Поздравляю Антона Бабикова и Карима Халили. У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче. Счастлив, что сумел выиграть «Глобус» в зачёте индивидуальных гонок и собрал всю коллекцию. Всем спасибо», — написал Бё в Instagram.

Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антерсельве. Он не допустил промахов и пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды. Тарьей Бё стал вторым, а Карим Халили замкнул тройку лучших.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на победу Бабикова в индивидуальной гонке.