Вайцеховская — о Бабикове: тренеры не станут пересматривать состав на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на победу Антона Бабикова в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Вайцеховская — о Бабикове: тренеры не станут пересматривать состав на ОИ-2022
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Очень хорошо помню Антона Бабикова и Матвея Елисеева в Пхёнчхане. Несчастных, одиноких, брошенных всеми и своей страной прежде всего. До сих пор считаю, что в той истории вписываться за своих спортсменов нужно и должно было мощнее, а не сдавать их всех бездоказательно и по первому требованию. Мне казалось, что те Игры должны были вообще ребят сломать. И довольно долго было очень похоже, что Антона сломали. Поэтому сейчас я просто очень за него рада. Не думаю, что тренеры станут пересматривать состав, но я бы пересмотрела. Симпатия к Бабикову тут вообще ни при чём. Просто считаю, что на команду из пяти человек два необстрелянных недавних юниора — это слишком много. А Бабиков — тот самый битый, за которого двух небитых можно смело отдать», — сказала Вайцеховская.

Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды.

Бабиков попал в состав сборной России по биатлону в качестве запасного. Он может поехать в Пекин в случае травмы одного из биатлонистов олимпийской команды. 

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Бабиков слишком поздно начал показывать результат.

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