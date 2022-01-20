Акатьева — о первом месте в короткой программе юниорского ЧР: сделала свой максимум

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Софья Акатьева прокомментировала первое место в короткой программе на чемпионате России среди юниоров по фигурному катанию 2022 года в Саранске.
Акатьева — о первом месте в короткой программе юниорского ЧР: сделала свой максимум
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«Очень рада, что получилось сделать свой максимум. Но нет предела совершенству, буду улучшать вращения, катание. И готовиться к произвольной», — цитирует Акатьеву «Матч ТВ».

По словам Акатьевой, долгое отсутствие соревновательной практики не повлияло на подготовку к первенству России.

14-летняя фигуристка получила от судей за свой прокат 78,84 балла.

Промежуточное второе место занимает Софья Самоделкина (75,71), третье — Аделия Петросян (71,97).

Напомним, Акатьева два раза выигрывала этапа Кубка России среди юниорок, первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России.

Фигуристка из Москвы в сезоне-2021/22 стала победительницей этапов юниорского Гран-при в России и Польше.

Прокат произвольной программы пройдёт 22 января.

Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.

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