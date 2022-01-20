Акатьева — о первом месте в короткой программе юниорского ЧР: сделала свой максимум
- Gettyimages.ru
«Очень рада, что получилось сделать свой максимум. Но нет предела совершенству, буду улучшать вращения, катание. И готовиться к произвольной», — цитирует Акатьеву «Матч ТВ».
По словам Акатьевой, долгое отсутствие соревновательной практики не повлияло на подготовку к первенству России.
14-летняя фигуристка получила от судей за свой прокат 78,84 балла.
Промежуточное второе место занимает Софья Самоделкина (75,71), третье — Аделия Петросян (71,97).
Напомним, Акатьева два раза выигрывала этапа Кубка России среди юниорок, первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России.
Фигуристка из Москвы в сезоне-2021/22 стала победительницей этапов юниорского Гран-при в России и Польше.
Прокат произвольной программы пройдёт 22 января.
Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.