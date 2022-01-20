Акатьева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

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Софья Акатьева занимает первое место после короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.
Акатьева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров
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14-летняя фигуристка получила от судей за свой прокат 78,84 балла.

Промежуточное второе место занимает Софья Самоделкина (75,71), третье — Аделия Петросян (71,97).

Напомним, Акатьева два раза выигрывала этапа Кубка России среди юниорок, первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России.

Фигуристка из Москвы в сезоне-2021/22 стала победительницей этапов юниорского Гран-при в России и Польше.

Прокат произвольной программы пройдёт 22 января.

Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.

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