Акатьева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

Софья Акатьева занимает первое место после короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

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14-летняя фигуристка получила от судей за свой прокат 78,84 балла. Промежуточное второе место занимает Софья Самоделкина (75,71), третье — Аделия Петросян (71,97). Напомним, Акатьева два раза выигрывала этапа Кубка России среди юниорок, первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России. Фигуристка из Москвы в сезоне-2021/22 стала победительницей этапов юниорского Гран-при в России и Польше. Прокат произвольной программы пройдёт 22 января. Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.