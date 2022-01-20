РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на подмосковные «Химки» на регистрацию новых игроков.

«Химки» должны погасить задолженность по договору о сотрудничестве с Joint Industries Limited Partnership, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что запрет может быть отменён в случае исполнения обязательств подмосковным клубом.

«Химки» (14 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее «Химки» сообщили о подписании контракта с сербским полузащитником хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьей Главчичем.