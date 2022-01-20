РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов
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- РИА Новости
«Химки» должны погасить задолженность по договору о сотрудничестве с Joint Industries Limited Partnership, сообщает пресс-служба РФС.
Уточняется, что запрет может быть отменён в случае исполнения обязательств подмосковным клубом.
«Химки» (14 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).
Ранее «Химки» сообщили о подписании контракта с сербским полузащитником хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьей Главчичем.