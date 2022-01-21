Защитник Волков перешёл в ФК «Химки» на правах аренды

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Подмосковные «Химки» и белорусский БАТЭ договорились об аренде защитника Захара Волкова.
Защитник Волков перешёл в ФК «Химки» на правах аренды
  • Legion-Media

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Договор предусматривает опцию выкупа, сообщает пресс-служба «Химок».

Защитник выступал за «Витебск», «Оршу» и «Нафтан». В БАТЭ футболист перешёл в 2018 году.

«У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду», — цитирует Волкова пресс-служба команды из Московской области.

«Химки» (14 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее «Химки» сообщили о подписании контракта с сербским полузащитником хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьей Главчичем.

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