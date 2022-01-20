Смолов сыграет в стартовом составе «Динамо» в товарищеском матче
- Legion-Media
Игра пройдёт 20 января. Встреча начнётся в 17:15 мск, сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).
31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.
Ранее полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал переход Смолова в московский клуб.
🔹 Смолов начнёт игру в старте,— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022
🔹 Лещук — в воротах,
🔹 Паршивлюк — капитан!
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Болеем за «Динамо» 🤍💙#ДинамоМосква#ВТБтренировочныесборы#футболpic.twitter.com/Bn5pkwG6vl