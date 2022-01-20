Смолов сыграет в стартовом составе «Динамо» в товарищеском матче

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Новобранец московского «Динамо» Фёдор Смолов попал в стартовый состав бело-голубых на товарищеский матч с командой Вооружённых сил Катара.
Смолов сыграет в стартовом составе «Динамо» в товарищеском матче
  • Legion-Media

Игра пройдёт 20 января. Встреча начнётся в 17:15 мск, сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал переход Смолова в московский клуб.

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