Смородская раскритиковала ЦСКА за презентацию Языджи

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Это очень некрасивый акт. Пресс-служба должна была думать об этом. Это совершенно недопустимые намёки. Футболист приезжает играть в клуб, а его личная жизнь остаётся за бортом. А они всё перемешали и поступили очень некрасиво. Каждый руководитель решает сам, какие последствия будут за те или иные действия. Я бы строго наказала за такое», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба ему была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Локомотив» отреагировал на скандальный пост ЦСКА мемом с котами.