«Манчестер Юнайтед» нанёс «Брентфорду» третье поражение кряду в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Брентфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Брентфорде и закончилась в пользу гостей — 3:1.

В составе манкунианцев отличились Энтони Эланга (55'), Мэйсон Гринвуд (62') и Маркус Рашфорд (77'). У хозяев единственный мяч забил Айван Тони (85').

Таким образом, «Брентфорд» потерпел третье поражение подряд и занимает 14 место с 23 очками в активе. МЮ же набрал 35 очков и располагаются на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» дважды забил в компенсированное время и вырвал победу над «Лестером» в АПЛ.