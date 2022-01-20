«Тоттенхэм» дважды забил в компенсированное время и вырвал победу над «Лестером» в АПЛ
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Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе хозяев отличились Патсон Дака и Джеймс Мэддисон на 24-й и 76-й минутах. «Шпоры» ответили толом голом Гарри Кейна на 38-й, а также дублем Стивена Бергвейна, который дважды забил в компенсированное время — на 95-й и 97-й минутах.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ.