«Тоттенхэм» дважды забил в компенсированное время и вырвал победу над «Лестером» в АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Лестером» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» дважды забил в компенсированное время и вырвал победу над «Лестером» в АПЛ
  • AFP
  • © GEOFF CADDICK

Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Патсон Дака и Джеймс Мэддисон на 24-й и 76-й минутах. «Шпоры» ответили толом голом Гарри Кейна на 38-й, а также дублем Стивена Бергвейна, который дважды забил в компенсированное время — на 95-й и 97-й минутах.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ.

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