«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

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«Челси» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
  • AFP
  • © GLYN KIRK

Игра, которая прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе «Челси» забил Хаким Зиеш (28-я минута). У «Брайтона» отличился Адам Уэбстер (60-я).

«Челси» (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Брайтон» (29) идёт на девятой строчке. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (56).

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к переходу на аналогичную должность в английском «Эвертоне».

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