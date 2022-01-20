Семак признался, что понимает обиду Дзюбы из-за нехватки игрового времени в «Зените»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что понимает обиду нападающего команды Артёма Дзюбы из-за недостаточного игрового времени.
Семак признался, что понимает обиду Дзюбы из-за нехватки игрового времени в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён — это хорошо для нас. Он приносит пользу команде», — приводит слова Семака «Чемпионат».

По его словам, одна из задач тренера как раз состоит в том, чтобы грамотно донести свою позицию опытным футболистам в подобной ситуации.

«Все игроки — индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше — посмотрим. Речь сейчас не только об Артеме, но и о других футболистах, которые не всегда выходя», — добавил тренер.

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. 

По информации СМИ, Дзюба близок к переходу в «Рубин».

Ранее Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше за «Зенит».

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