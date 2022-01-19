Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше за «Зенит»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба стал в этом сезоне меньше выходить на поле по сравнению с прошлыми годами.
Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше за «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Зачастую в приоритет выводился Сердар, а не Дзюба? Он больше подходит под эту схему или просто оказывался лучше готов? Множество факторов. В первой половине чемпионата по статистике Дзюба и Азмун играют примерно одинаковое количество времени. Из-за этого команда не стала меньше забивать, у них обоих достаточно результативных действий», — цитирует Семака «Чемпионат».

По его словам, у сине-бело-голубых есть разные опции для атак: если игра против команды, которая действует высоко, то выбор падает на Азмуна, а против низкой обороны — на Дзюбу.

«В некоторых матчах они выходили вдвоём. Всё регулируем в ручном режиме в зависимости от соперника. Не всегда получается играть в два форварда, ведь есть Малком, который тоже больше атакующий игрок, плюс Вендел, Клаудиньо или Мостовой — отсюда появляется перекос в сторону атаки», — добавил специалист.

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. 

По информации СМИ, Дзюба близок к переходу в «Рубин».

Ранее Семак рассказал о будущем Дзюбы в «Зените».

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