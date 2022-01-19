Семак рассказал о будущем Дзюбы в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.

«На сегодняшний день у Артёма действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт — есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определённое время и поэтому его не хотят продлевать. В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше — хорошо», — цитирует Семака «Чемпионат».

По словам тренера, он не видит проблем в подписании нового контракта с Артёмом, если тот будет помогать команде. При этом специалист отметил, что далее многое будет зависеть от самого футболиста: будет ли его устраивать, что место в составе ему никто не гарантирует.

«И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти», — добавил Семак.

Напомним, что в первой половине сезона футболист провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

По информации СМИ, Дзюба близок к переходу в «Рубин».

Ранее сообщалось, что дубль Александра Ерохина помог «Зениту» разгромить «Эмирейтс» в контрольном матче.