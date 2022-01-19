Дубль Ерохина помог «Зениту» разгромить «Эмирейтс» в контрольном матче

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Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Эмирейтс» из ОАЭ в контрольном матче на сборах в Дубае.
Дубль Ерохина помог «Зениту» разгромить «Эмирейтс» в контрольном матче
  • Legion-Media

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды.

На 18-й минуте отличился Клаудиньо, а затем дубль оформил Александр Ерохин, который забил на 50-й и 56-й минутах.

«Зенит» после 18 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли третье место в своей группе и пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с испанским «Бетисом».

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал матчи с «Уралом» и «Ювентусом» худшими для «Зенита» в первой части сезона.

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