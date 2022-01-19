Семак назвал матчи с «Уралом» и «Ювентусом» худшими для «Зенита» в первой части сезона

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о худших матчах своей команды в первой части сезона.
Семак назвал матчи с «Уралом» и «Ювентусом» худшими для «Зенита» в первой части сезона
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«С точки зрения игры самой неудачной считаю встречу с «Уралом» в Екатеринбурге (0:0). Что касается Лиги чемпионов, то единственный матч, который мы провалили, — это выездной с «Ювентусом». Остальные с точки зрения качества были где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом — на достойном уровне», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» после 18 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли третье место в своей группе и пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с испанским «Бетисом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» находится на заключительной стадии переговоров по форварду бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто.

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