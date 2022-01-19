«Чемпионат»: «Зенит» находится на заключительной стадии переговоров по Юри Алберто

Петербургский «Зенит» близок к покупке форварда бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Стороны максимально близки к полному соглашению. Договориться о сделке они должны в ближайшие пару дней», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.

В 2021 году бразильский форвард провёл 55 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию нападающего «Интернасьонала».