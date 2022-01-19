Источник: «Зенит» ведёт переговоры по нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Плеа

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к французскому форварду мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассану Плеа.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, российская сторона уже запросила у немецкого клуба информацию по 28-летнему французу, на которого также претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Плеа принял участие в 20 матчах «Боруссии» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Боярский выразил мнение, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу.