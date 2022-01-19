Источник: «Зенит» ведёт переговоры по нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Плеа
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Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, российская сторона уже запросила у немецкого клуба информацию по 28-летнему французу, на которого также претендует «Ньюкасл».
В текущем сезоне Плеа принял участие в 20 матчах «Боруссии» во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Боярский выразил мнение, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу.