Карпин посетил расположение «Локомотива» на зимних сборах в Марбелье

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил зимний тренировочный сбор московского «Локомотива», который проходит в испанской Марбелье.

Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива». Во время встречи Карпин пообщался с футболистами Рифатом Жемалетдиновым, Дмитрием Бариновым, Станиславом Магкеевым, Константином Марадишвили, а также спортивным директором железнодорожников Томасом Цорном.

24 марта сборная России по футболу проведёт стыковой матч к чемпионату мира — 2022 с Польшей. В случае положительного6 результата 29-го числа команда Карпина сыграет с победителем поединка между Швецией и Чехией.

Ранее сообщалось, что Баринов, Миранчук и Магкеев приняли участие в крещенских купаниях.