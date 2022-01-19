Колосков не считает цены на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге завышенными

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ценовую политику билетов на финал Лиги чемпионов — 2021/22, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Билеты первой категории на финал Лиги чемпионов будут стоить €690, второй категории — €490, третьей категории — €90. Билет с доступом в зону хоспиталити с включёнными напитками и едой обойдётся болельщику в €1390.

«Не знаю, справедлива ли такая цена за билеты, но всё-таки это финал Лиги чемпионов. Неизвестно, когда в следующий раз он будет проходить в России. Поэтому считаю, что это нормальные деньги для нашей страны. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тыс. рублей покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем», — приводит слова Колоскова Sport24.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.

Ранее Колосков выразил мнение, что Россия готова провести футбольный Евро-2032.