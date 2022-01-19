Карацев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Макдональда

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Российский теннисист Аслан Карацев квалифицировался в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Карацев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Макдональда
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Во втором раунде россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В следующем круге Карацев сыграет с французом Адрианом Маннарино. В третьем раунде Australian Open россиянин Карен Хачанов встретится с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Кафельников назвал Надаля фаворитом в противостоянии с Хачановым.

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