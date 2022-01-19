Кафельников назвал Надаля фаворитом в противостоянии с Хачановым

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Кафельников назвал Надаля фаворитом в противостоянии с Хачановым
  • Gettyimages.ru

«Как мне кажется, Надаль — фаворит в этом матче. Если Хачанов будет играть сфокусированно, со 100%-ной отдачей, то шансы навязать борьбу у него точно будут», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В третьем круге Australian Open Карен Хачанов  встретится с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В матче второго тура россиянин одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи.

Ранее Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Русе.

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