Кафельников назвал Надаля фаворитом в противостоянии с Хачановым

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Как мне кажется, Надаль — фаворит в этом матче. Если Хачанов будет играть сфокусированно, со 100%-ной отдачей, то шансы навязать борьбу у него точно будут», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В третьем круге Australian Open Карен Хачанов встретится с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В матче второго тура россиянин одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи.

Ранее Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Русе.