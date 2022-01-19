Сёмин считает, что у России высокие шансы получить Евро-2032

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Известный тренер Юрий Сёмин оценил шансы России принять чемпионат Европы по футболу в 2032 году.
Сёмин считает, что у России высокие шансы получить Евро-2032
  • РИА Новости

«Я бы очень хотел, чтобы Евро-2032 было проведено в России. Это пойдёт на пользу нашей стране во всех направлениях. У нас уже есть хорошие традиции в организации больших мероприятий, особенно футбольных. Люди с таким воодушевлением восприняли чемпионат мира, а чемпионат Европы — тем более. Думаю, что шансы заполучить право на проведение Евро довольно высокие. Посмотрите, сколько у нас осталось красивых спортивных сооружений, сколько реставраций было проведено во многих городах. Россия сможет провести Евро на высшем уровне», — цитирует Сёмина Sport24.

Ранее сообщалось, что в Госдуме положительно смотрят на идею проведения Евро-2032 в России.

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