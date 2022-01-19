Яшин: радуюсь голам Овечкина, он великий игрок

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Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин поделился мнением об игре российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Яшин: радуюсь голам Овечкина, он великий игрок
  • AP

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3), Овечкин забросил 27-ю шайбу в текущем сезоне и возглавил гонку снайперов лиги. 

«Александр молодец! Он великий игрок, это всем ясно. Я очень рад за Сашу. Радуюсь его голам, надеюсь, что он будет продолжать показывать подобный результат и в дальнейшем. Главное, чтобы не было травм. Если же говорить о его участии в Олимпиаде в 2026 году, то всё будет зависеть от того, в какой он будет форме. Я просто хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Яшина «Спорт-Экспресс».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский выразил надежду, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026.

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