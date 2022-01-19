Каменский надеется, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский надеется, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет сыграть на Олимпиаде.

«Думаю, Александр вполне сможет стать первым по набранным очкам по итогам сезона. Будем надеяться, что сможет принять участие в Олимпиаде-2026. Я думаю, что цель у него такая есть, раз сейчас не получилось», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Овечкин возглавил снайперскую и бомбардирскую гонки сезона НХЛ. Руководство лиги запретило своим игрокам выступать на Олимпийских играх в Пекине в связи с распространением коронавируса.

Ранее шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес».