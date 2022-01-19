Каменский надеется, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский надеется, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет сыграть на Олимпиаде.
Каменский надеется, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026
  • AP

«Думаю, Александр вполне сможет стать первым по набранным очкам по итогам сезона. Будем надеяться, что сможет принять участие в Олимпиаде-2026. Я думаю, что цель у него такая есть, раз сейчас не получилось», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Овечкин возглавил снайперскую и бомбардирскую гонки сезона НХЛ. Руководство лиги запретило своим игрокам выступать на Олимпийских играх в Пекине в связи с распространением коронавируса.

Ранее шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес».

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