Каменский надеется, что Овечкин примет участие в Олимпиаде-2026
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«Думаю, Александр вполне сможет стать первым по набранным очкам по итогам сезона. Будем надеяться, что сможет принять участие в Олимпиаде-2026. Я думаю, что цель у него такая есть, раз сейчас не получилось», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Александр Овечкин возглавил снайперскую и бомбардирскую гонки сезона НХЛ. Руководство лиги запретило своим игрокам выступать на Олимпийских играх в Пекине в связи с распространением коронавируса.
Ранее шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес».