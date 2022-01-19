Павлюченкова: сложно начинать сезон сразу с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от старта Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Рада, что на старте провела очень хороший, шикарный матч. Вообще, сложно начинать сезон сразу с Australian Open. Лично мне непросто, прошла такая существенная пауза», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале Eurosport.ru.

Напомним, что теннисистка в первом круге обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

Ранее Тарпищев назвал Кирьоса неудобным соперником для Медведева.