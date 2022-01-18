Тарпищев назвал Кирьоса неудобным соперником для Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второй ракетки мира Даниила Медведева с австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«У Кирьоса нет ритма игры. Всё зависит от того, как Ник будет подавать. Это неудобный соперник, он играет неровно. Дане необходимо держать внимание и чистоту исполнения от себя. Очень тяжело при аритмичной игре соперника. Плохо, что это второй раунд. В середине турнира вопросов бы не было, он бы уже набрал форму. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В первом круге турнира Медведев победил швейцарца Генри Лааксонена, а Кирьос одержал победу над британцем Лиамом Броэди (оба — в трёх сетах).

Ранее Кафельников заявил, что не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева.