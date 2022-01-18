Тарпищев назвал Кирьоса неудобным соперником для Медведева
- AP
«У Кирьоса нет ритма игры. Всё зависит от того, как Ник будет подавать. Это неудобный соперник, он играет неровно. Дане необходимо держать внимание и чистоту исполнения от себя. Очень тяжело при аритмичной игре соперника. Плохо, что это второй раунд. В середине турнира вопросов бы не было, он бы уже набрал форму. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
В первом круге турнира Медведев победил швейцарца Генри Лааксонена, а Кирьос одержал победу над британцем Лиамом Броэди (оба — в трёх сетах).
Ранее Кафельников заявил, что не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева.